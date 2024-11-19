Мурадлы победил и поднялся в Топ-18 на чемпионате Европы

На чемпионате Европы в Петроваце (Черногория) прошли партии десятого тура.

Как сообщает İdman.biz, важной победы добился Магомед Мурадлы. Азербайджанский гроссмейстер переиграл Макса Вармердама (Нидерланды), набрал 7 очков и поднялся на 18-е место. Такой же показатель у Эльтаджа Сафарли, сыгравшего вничью с Йорденом Ван Форестом (Нидерланды). Но по дополнительным показателям он расположился на 23-й строчке.

Неудачно сложился тур для Рауфа Мамедова и Васифа Дурарбейли, уступивших Касперу Пиоруну (Польша) и Александру Мотылеву (Румыния) соответственно. У них, а также Айдына Сулейманлы по 6,5 баллов.