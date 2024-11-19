СОР29 даст толчок спасению Каспия

Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник на полях 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в национальном павильоне Азербайджана состоялось заседание официальных лиц прикаспийских стран на тему снижение уровня Каспия на фоне изменений климата.

В совещании, организованном совместно министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции "Об охране морской среды Каспийского моря", приняли участие представители нашей страны, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Кроме того, присутствовал исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде и других международных организаций. По итогам обсуждений была принята Декларация министров и высокопоставленных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи с понижением уровня воды в Каспийском море.

Проводить климатическую конференцию в Баку и обойти тему Каспия было бы странно. Да такое и невозможно, потому что водные бассейны во многом формируют экологическую среду и способствуют развитию жизни в прибрежной зоне и на более широком пространстве. СОР29 придаст импульс борьбе за спасение Каспия, даст толчок активизации совместных усилий.

Отвечая на вопросы журналистов в первый день работы СОР29, представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов подчеркнул, что сокращение поверхности моря может стать серьезной проблемой для прикаспийских стран, особенно для крупных городов, расположенных на побережье. Поэтому прикаспийские страны должны приложить усилия для спасения Каспия, активизировать деятельность во всех форматах сотрудничества и не жалеть финансовой поддержки. Должен быть решен один из важнейших вопросов - проблема внешнего загрязнения Каспийского моря. Следует внимательно изучить проблемы рек, впадающих в Каспийское море, добавил Халафов.

Отметим, что в начале октября Азербайджан и Россия создали двустороннюю рабочую группу для изучения вопроса обмеления Каспийского моря. В состав рабочей группы входят представители ключевых государственных структур. Будет подготовлен план действий, включающий мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на прибрежные зоны.

Сразу скажем, что падение уровня Каспийского моря - это естественный и цикличный процесс. Тысячелетия этот водоем то отступал от берегов, то возвращался в прежние границы. Однако в последний период, уходя и возвращаясь, Каспий поднимается до отметок ниже тех, на которых был до очередного отступления. То есть уровень крупнейшего озера планеты все же меняется в сторону "минуса", и в последние десятилетия мы уже не можем говорить лишь о естественных причинах этого процесса. Поэтому обсуждение проблемы в рамках климатической конференции СОР29 чрезвычайно важно. Это позволяет не только сверить часы, но и обратить на проблему внимание мира. Не для того, чтобы кто-то решал ее за нас. Решать проблемы Каспия должны сами прикаспийские страны. Никто со стороны не обязан делать это. У мирового океана и без нас масса проблем, и эти проблемы связаны как раз с изменениями климата. Есть страны, уходящие под воду из-за подъема воды, есть такие, где вода, наоборот, уходит. Сегодня практически нет никого, кто не испытывал бы на себе последствий изменения климата.

Хотя уровень Каспия не зависит от таяния арктических ледников, то, что происходит с климатом, сказывается на нашем море через потепление атмосферы и увеличение объемов испарений. В исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Earth & Environment, показано, что глобальное потепление повлияет на все крупные озера и континентальные моря мира. На основе данных, выведенных по итогам наблюдений последних лет, ученые создали компьютерную модель Каспия и других крупнейших озер мира. По их расчетам, особенно сильно пострадает Каспийское море. Вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров. Кроме того, уровень Каспия, как и любого озера, очень сильно зависит от количества воды во впадающих в него реках - Волге, Урале и других.

В целом, повторим, обмеление является естественным процессом, однако оно серьезно усугублено антропогенными факторами. И устранять эти факторы необходимо, потому что прогнозы по развитию ситуации очень тревожные. Имеющиеся проблемы надо решать, даже если это не заставит море подниматься немедленно. Снижение уровня Каспия воздействует на всю экосистему, на биологическое разнообразие, на экономики стран региона и развитие прибрежных территорий. Прикаспийские страны уже испытывают на себе последствия, и никто не берется прогнозировать, когда море начнет возвращаться. Зато прогнозов относительно его обмеления предостаточно. По оценкам западных исследователей, к концу века уровень Каспийского моря понизится на 9-18 метров. Это означает, что Каспий высохнет почти на треть своего объема. Азербайджанские специалисты более оптимистичны и прогнозируют падение уровня моря максимум на 3 метра, а после 2050 года - его подъем.

Пока люди ищут пути выхода из ситуации, в водоеме уже начинаются необратимые процессы, которые могут привести к изменениям в уникальном биоразнообразии Каспия. Все, наверняка, заметили, что морская вода стала теплее. Потепление моря ведет к цветению водорослей и снижению уровня кислорода, что бьет по подводной фауне. Отступление моря несет также социально-экономические последствия, лишает население прибрежных зон традиционных источников существования и так далее.

Весной сообщалось о некотором повышении уровня моря в связи с продолжительными и обильными осадками и повышением уровня питающих его рек. А до этого несколько лет наблюдалось сокращение количества осадков, что привело к снижению на 30 процентов водности Волги, главной реки, впадающей в Каспий. В Каспий впадают более десяти рек, повышение их водности вполне способно вызвать определенные изменения. Хотя в Азербайджане изменений зафиксировано не было, казахстанские СМИ сообщали, что в районе Актау (Казахстан) вода поднялась аж на 15 сантиметров. По мнению специалистов, это говорит о том, что обеспечение полноводности рек, питающих Каспий, может способствовать предотвращению экологической катастрофы. Эксперты считают, что при значительном подъеме уровня, например, реки Урал можно добиться подъема уровня моря на пару метров. Для этого нужно убрать или сократить искусственные препятствия на пути реки в виде дамб и водохранилищ, но это невозможно, так как ударит по экономике, сельскому хозяйству и населению соответствующих регионов. В современном мире все взаимосвязано, факторы, причины и следствия - все цепляется друг за друга.

По прогнозам специалистов, если падение уровня моря будет продолжаться, то жителям многих прибрежных населенных пунктов не придется больше любоваться морскими пейзажами - так далеко уйдет вода. Особенно сильно обмеление заденет северную часть моря, российское и казахстанское побережья. В Азербайджане проблемы ощутят на себе территории в верхней части Абшеронского полуострова, ожидается, что на побережье Сумгайыта вода отойдет на 100 метров. Последствия будут наблюдаться и в южных районах Азербайджана.

Все это говорит о том, что решать проблему нужно и делать это следует сообща и немедленно. Остановить цикличные колебания уровня Каспия, продолжающиеся миллионы лет, человек не в силах. Задача человека в том, чтобы устранить проблемы, созданные искусственно, неестественные причины того, что происходит с морем сегодня. Кто помнит предыдущее обмеление, утверждают, что прибрежная зона не выглядела так плохо, как сейчас. Море уходит буквально на глазах, и это не может не беспокоить. Причины такой ситуации в человеческой деятельности и в изменениях климата, которые так же являются делом рук человека.

Страны Прикаспия должны совместно бороться за сохранение экосистемы этого водоема. Необходимо решить комплекс вопросов не только экологического, но и экономического характера. Все шаги должны быть тщательно проработаны, и на уровне межгосударственных соглашений должны быть приняты меры, чтобы не допустить ухудшения экологической среды моря. Инсталляция с кашалотом, устроенная на бакинском бульваре, как нельзя лучше демонстрирует проблемы, ожидающие уникальную экосистему Каспийского моря в случае, если необходимые меры не будут приняты.

Кашалоты в нашем море не водятся, но флора и фауна этого водоема очень богата и без кашалотов.