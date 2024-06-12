Каспий ушел. Но обещал вернуться

Автор: Лейла Таривердиева

Когда-то в СССР подумывали развернуть сибирские реки, чтобы не дать высохнуть Каспию. К счастью, этот безумный проект не был осуществлен. Для того, чтобы спасти Каспийское море, не нужно разворачивать реки других регионов, в самом Каспийском регионе есть возможности решить проблему, если взяться за нее со всей ответственностью. Каспий уникальный водоем. Даже его способность циклично падать и подниматься тоже представляет огромный научный интерес. Если вспомнить историю, то в старину Каспий плескался у подножия Девичьей башни и после каждого цикла падения и подъема к прежнему уровню никогда не возвращался. То есть береговая линия постепенно в течение столетий сужалась, причем, без причастности к этому процессу климатических изменений и человека. Но в сложившейся сегодня ситуации оставлять все на волю природы вряд ли будет разумным, потому что к естественным природным факторам колебаний уровня моря прибавилась и человеческая деятельность. Настал момент, когда именно человек, а не сама природа, должен постараться все исправить.

Выступая на открытии Бакинской энергетической недели, Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся проблемы обмеления Каспия в контексте климатических изменений, влияющих и на нашу страну. Уровень воды в море снижается из года в год. Это, по его словам, происходит в результате климатических изменений и неразумной антропогенной деятельности. Азербайджан старается делать все от него зависящее, но проблема в том, что основные водные артерии, питающие Каспийское море, находятся за пределами его границ, подчеркнул глава государства.

Падение уровня Каспия порождает множество научных, околонаучных и откровенно конспирологических версий. Хотя колебания уровня крупнейшего озера планеты явление вполне естественное, многие ученые озабочены нынешним обмелением водоема. И беспокоиться есть о чем. По мнению ряда европейских ученых, до конца XXI века уровень Каспийского моря может упасть на 9-18 метров. В результате Баку уже не будет портом, залив Кара-Богаз-Гол в Туркменистане исчезнет, а в северной части моря вода освободит огромные площади суши. В исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Earth & Environment, ученые попытались выяснить, как глобальное потепление повлияет на все крупные озера и континентальные моря мира - в том числе и на Каспийское море. На основе данных, выведенных по итогам наблюдений последних лет, ученые создали компьютерную модель Каспия и других крупнейших озер мира. По их расчетам, особенно сильно пострадает Каспийское море. Причина в том, что вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров. Кроме того, уровень Каспия, как и любого озера, очень сильно зависит от количества воды во впадающих в него реках - Волге, Урале и других.

С 2005 года уровень Каспийского моря снижается примерно на 20 сантиметров в год. И особенно серьезная ситуация сложилась в северной части водоема. Фото, сделанные из космоса, не могут не встревожить. На них ясно видно, что более-менее благополучная ситуация сохраняется пока что у берегов Азербайджана. В России и Казахстане уже оголились значительные участки морского дна.

Почти 90 процентов воды в Каспий поступает из Волги. По мнению специалистов, восстановления уровня Каспия после очередного падения на прежней отметке в наше время не происходит из-за девяти водохранилищ, построенных на Волге еще в советские времена. Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, одно из крупнейших в мире Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское водохранилища заполняются водой из реки в целях орошения, и в последние десятилетия это уже начало заметно влиять на уровень Каспия. Российские ученые бьют тревогу, указывая, что за последите 20 лет площадь водного зеркала сократилась более чем на 23 тыс. кв. км. В Институте водных проблем РАН считают, что сохранение существующей ситуации приведет к исчезновению северного Каспия.

Наиболее негативные прогнозы звучат из Казахстана. Каспию предрекают судьбу Аральского моря, если прикаспийские страны срочно не начнут решать проблему. Еще в 1960 годах Арал был четвертым по величине озером на планете, но из-за активного забора воды из рек Амударьи и Сырдарьи море начало быстро мелеть. Высыхание Арала нанесло непоправимый ущерб флоре и фауне и самого водоема, и прилегающих территорий. Можно представить, каким гигантским будет урон от обмеления Каспия для прибрежных стран с точки зрения и природной среды, и экономики. Кроме того, это однозначно повлияет на экологический баланс всего региона. В прибрежной зоне произойдет заболачивание, вымрут многие виды морской и прибрежной флоры и фауны.

Тем временем, в Азербайджане подходят к проблеме более спокойно. По данным Института географии Национальной академии наук АР, за последние 4000 лет уровень Каспийского моря каждые 250 лет снижается, затем в течение такого же периода повышается. С 1937 года по настоящее время произошли три резких изменения уровня Каспия. С 1837 года по 1930-й уровень понизился примерно на 1 метр, с 1930-го по 1977-й - на 3 метра, а с 1978-го по 1995-й поднялся на 2,5 метра. Затем море опять перешло к обмелению. С 1995 года по сегодняшний день уровень Каспийского моря понизился на 2 метра. И такое снижение, согласно СМИ, будет продолжаться до 2040 года, утверждают в Институте географии НАНА.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, специалист по проблемам Каспийского региона Ильгар Велизаде:

"Изменение уровня Каспийского моря является следствием циклического процесса, который происходит на протяжении многих веков Исторические материалы говорят о том, что Каспийское море то поднималось, то опускалось. Ученые на основании исследований последних десятилетий установили, что цикличность изменений уровня моря определяется временными рамками примерно в 25-35 лет. В настоящее время мы наблюдаем цикл снижения уровня моря. Однако многие специалисты бьют тревогу относительно продолжительности этого цикла. Есть опасения, что цикл может не ограничиться прежними временными параметрами и продолжиться.

На этот процесс влияют антропогенные факторы, в частности, климатические изменения, а также активный водозабор посредством строительства водохранилищ и других гидротехнических объектов на питающих море реках, не позволяющих воде поступать в Каспий. Это две крупные реки на севере - Волга (80 процентов речного стока), Урал, которые тоже стремительно мелеют. Добавим сюда заиливание русел крупных рек, тоже препятствующее стоку воды в море, а также ускоренное испарение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 6-м Каспийском саммите в Ашхабаде в 2022 году привлек внимание к настораживающей динамике обмеления Каспия. И озвучил инициативу создания экспертных групп с целью выявления причин экологического бедствия и определения мер по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия. На сегодня уже прошли несколько встреч рабочей группы. Среди важных рекомендаций, выработанных на этих встречах, хотел бы отметить рекомендации по расчистке русел питающих Каспий рек и дноуглубительным работам вдоль крупнейших из них.

За последние 120 лет уровень моря менялся от минус 25 метров (по Балтийской системе) до минус 29-ти. В настоящее время уровень Каспийского моря находится на отметке минус 28,6 метров (по Балтийской системе). Балтийская система высот это геодезическая система координат, которая используется для определения высоты относительно уровня моря на территории стран Балтийского региона, а также соседних государств.

Критическая отметка уровня моря наблюдалась в 1977 году - минус 28 метров. Есть вероятность, что в ближайшее время эта критическая отметка будет пройдена. Поэтому сегодня как никогда необходимы коллективные усилия для выработки программы действий по преодолению последствий обмеления Каспия. Это очень негативный процесс, влияющий на хозяйственную деятельность прибрежных стран. Ухудшаются условия для судоходства, угроза нависает над биоразнообразием водоема. Состояние флоры и фауны Каспия в последние десятилетия претерпело негативные изменения.

Речь идет о комплексе вопросов не только экологического, но и экономического характера. Они должны быть тщательно проработаны, и на уровне межгосударственных соглашений должны быть приняты меры, чтобы не допустить ухудшения экологической среды моря. Особенно если принимать во внимание, что действует Тегеранская конвенция от 2003 года, создающая политико-правовые основы для коллективных усилий по предотвращению негативных последствий для экологии Каспийского моря".

В заключение отметим, что, по мнению специалистов, главной причиной проблем Каспия является бесхозное расходование воды на территории России, что приводит к сокращению стока. Если это так, то российская сторона просто обязана срочно заняться решением этой проблемы и прекратить, пусть и не целенаправленное, осушение крупнейшего озера планеты.

Прикаспийские страны должны перейти от обсуждений к активным практическим действиям. Надо оставить море в покое и вместо бесконечных замеров его уровня и разведения паники заняться ограничением разрушительной деятельности человека.