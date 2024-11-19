Все больше туристов выбирают Азербайджан

В январе-октябре 2024 года Азербайджан посетили 2 млн. 209,6 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства из 186 стран, что на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на данные Государственного комитета по статистике.



Сообщается, что 28,5% туристов прибыли в нашу страну из Российской Федерации, 16,2% - из Турции, 9,1% - из Индии, 8,0% - из Ирана, 4,1% - из Грузии, 4,0% - из Саудовской Аравии, 3,3% - из Казахстана, 3,0% - из Пакистана, по 1,7% - из Узбекистана и Китая, 1,6% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,4% - из Украины, 1,3% - из Кувейта, по 1,2% - из Израиля и Туркменистана, по 1,0% - из Омана и Беларуси, 11,7% - из других стран.

66,8% приехавших в нашу страну туристов составили мужчины, 33,2% - женщины.

В годовом сравнении количество туристов, прибывших в нашу страну из Индии, возросло в 2,3 раза, из Южной Кореи - в 1,9 раза, из Китая - в 1,9 раза, из Испании - в 1,9 раза, из Филиппин - в 1,6 раза, из Кыргызстана - в 1,5 раза, из Казахстана - в 1,5 раза, из Пакистана - в 1,5 раза, из Омана - на 49,0%, из Иордании - на 40,0%, из Польши - на 35,5%, из Ирана - на 33,2%, из Италии - на 32,4%, из Туркменистана - на 30,2%, из Саудовской Аравии - на 27,0%, из Йемена - на 26,2%, из Нидерландов - на 21,7%, из Германии - на 21,3%, из США - на 20,7%, из Египта - на 20,0%, из Узбекистана - на 19,5%, из Российской Федерации - на 19,0%, из Украины - на 17,0%, из Таджикистана - на 16,7%, из Турции - на 15,8%, из Франции - на 14,6%, из Кувейта - на 12,1%, из Великобритании - на 11,4%, из Молдовы - на 10,6%.

По сравнению с январем-октябрем 2023 года, количество туристов из стран Европейского Союза увеличилось на 32,8%, составив 94 тыс. человек. Туристов из стран Персидского залива стало на 28,3% больше - их число достигло 365,3 тыс., а количество гостей из СНГ возросло на 20,9%, составив 837,1 тыс. человек.



Из приехавших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства 76,1% воспользовались воздушным, 22,6% - железнодорожным и автомобильным, 1,3% - морским транспортом.