Для достижения климатических целей необходимо новое коллективное финансовое обязательство.

Об этом сказал заместитель премьер-министра и министр финансов Фиджи Биман Чанд Прасад, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что без единства миру будет сложнее справиться с переходом к новым реалиям. Это может привести к усилению протекционизма, отходу от многостороннего сотрудничества и созданию мира, где каждый действует только в своих интересах.

"Мы должны поднять планку и закрепить основу Парижского соглашения. Цель удержания глобального потепления в пределах 1,5°C - это не просто лозунг, а научно обоснованное требование для выживания. Именно на этом строится наша совместная работа", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что текущие усилия должны быть сосредоточены на подготовке к реализации целей на 2025 год (NDCs) и укреплению глобальной климатической политики.

"Миру нужно 1,3 триллиона долларов США, чтобы достичь цели в 1,5°C. Альтернатива - это десятки триллионов долларов убытков и расходов в нестабильном мире с потеплением на 3°C", - заявил он.

Министр также указал на необходимость перераспределения финансовых ресурсов, отметив, что ежегодные субсидии на ископаемое топливо составляют 7 триллионов долларов США.