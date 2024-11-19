ФАО озвучило сумму ежегодных вложений в агросистемы до 2030 года

В среднем глобальные агро-продовольственные системы будут требовать ежегодно 1,1 триллиона долларов США с 2024 по 2030 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший сотрудник по природным ресурсам ФАО Мартиаль Берну на панельной дискуссии на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

"Значительная часть климатических инвестиций требуется в таких направлениях, как политика, поддержка национальных бюджетов, развитие потенциала и подсектора сельского хозяйства. На поддержку политики, национальных бюджетов и развитие потенциала потребуется 467,5 миллиарда долларов, на сельское хозяйство - 317 миллиардов долларов, на биоразнообразие, наземные и морские экосистемы - 100 миллиардов долларов, на лесное хозяйство - 117 миллиардов долларов, а на продовольственный сектор - 53 миллиарда долларов", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.