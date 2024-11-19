Гейдаров и Коцоев сохранят лидерство в рейтинге по итогам года

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев близки к тому, чтобы сохранить свои лидирующие позиции в мировом рейтинге по итогам года.

Как передает İdman.biz, по традиции по окончании сезона Международная федерация публикует итоговую табель о рангах, выявляя лучших в каждой категории. Несмотря на то, что впереди в календаре есть турнир "Большого шлема" в Токио, можно сказать о том, что вне зависимости от его результатов, звездные азербайджанские дзюдоисты останутся на первом месте.

На сегодняшний день в активе Гейдарова 8504 очка, и он с большим отрывом опережает идущего вторым в табели о рангах Мануля Ломбардо (Италия, 4785).

Тогда как у Коцоева показатель равен 7512-ти баллам, а обосновавшийся следом Илия Суламанидзе (Грузия) отстает на 1422 очка.

Учитывая, что на "Большом шлеме" в Токио победители получат по 1000 очков, ни Хидаята, ни Зелима догнать в рейтинге никто не сможет.