Годовые инвестиции в смягчение последствий изменений климата должны увеличиться в 18 раз, до 260 миллиардов долларов США, чтобы сократить выбросы агропродовольственного сектора вдвое к 2030 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend во вторник, об этом заявил глобальный лидер по климатически ориентированному сельскому хозяйству департамента сельского хозяйства и продовольствия Всемирного банка Уильям Саттон на панельной дискуссии на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы"

"К 2050 году экономически эффективные меры по смягчению последствий в агропродовольственной системе могут сократить выбросы парниковых газов более чем на 16 гигатонн в год, достигнув нулевых выбросов", - сказал он.

По его словам, несмотря на важность, финансирование агропродовольственного сектора в области смягчения последствий климатических изменений очень низкое и должно быть значительно увеличено

"Только четыре процента от общего климатического финансирования и два процента от финансирования мер по смягчению последствий идет на агропродовольственный сектор. И как результат - большинство обязательств по NDC (национально определяемые вклады) в области смягчения последствий в агропродовольственном секторе не выполняются. Существуют гораздо большие возможности для получения финансирования на смягчение последствий, до 90 процентов от общего объема. Годовые инвестиции в смягчение последствий должны увеличиться в 18 раз, до 260 миллиардов долларов США, чтобы сократить выбросы агропродовольственного сектора вдвое к 2030 году", - добавил он.