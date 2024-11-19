США инвестировали миллиарды долларов для повышения устойчивости к климатическим воздействиям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на пресс-конференции в рамках COP29 председатель Совета Белого дома по качеству окружающей среды Бренда Мэллори.

"В первые дни своего пребывания в должности Президент Байден поставил цель сохранить не менее 30 процентов территорий суши и водных ресурсов до 2030 года. И я с гордостью могу сказать, что на данный момент сохранено более 45 миллионов акров, включая некоторые из самых сокровенных мест страны, такие как пограничные водоемы Миннесоты, залив Бристоль на Аляске и Эверглейдс во Флориде.

В рамках программы "Инвестиции в Америку" мы также вложили десятки миллиардов долларов, чтобы сделать наши сообщества более устойчивыми к засухе, наводнениям и другим климатическим воздействиям, в том числе с помощью природных решений", - сказала она.

Мэллори напомнила, что на прошлогодней конференции COP в Дубае США присоединились к глобальной программе по пресной воде, сотрудничая с 45 странами и Европейским союзом в целях защиты и восстановления рек и водно-болотных угодий по всему миру.

С тех пор США поставили перед собой национальную цель защитить, восстановить и соединить 8 миллионов акров водно-болотных угодий и 100 тысяч миль рек и ручьев до 2030 года.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.