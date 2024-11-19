ЕЭК ООН призывает страны Центральной Азии к совместному использованию водных ресурсов

Странам Центральной Азии необходимо сотрудничать в вопросах совместного использования водных ресурсов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин на мероприятии "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем".

"В Центральной Азии, как нигде больше, необходимо, чтобы страны сотрудничали не только в вопросах совместного использования водных ресурсов, но и учитывали взаимосвязь между водой, энергией и продовольствием, чётко обозначая эти моменты на двусторонних встречах стран региона, чтобы продовольственная безопасность не оставалась в стороне при строительстве крупных плотин",- отметил он.

Региональное сотрудничество, по словам представителя ЕЭК ООН, играет важную роль в более эффективном использовании ресурсов, необходимых для производства энергии.

"Это требует развития гидроэнергетики, которая является ключевым фактором для обеспечения надежности энергосистем и достаточности хранилищ. Вода также будет необходима для наращивания производства редких металлов и критически важных минералов, необходимых для энергетического перехода. При этом важно управлять конкурирующими потребностями сельского хозяйства, водных ресурсов и энергетики", - сказал Марьясин.

В качестве примера подобной инициативы заместитель Исполнительного секретаря привел новый проект Nexus в Центральной Азии, реализуемый ЕЭК ООН совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при участии ЕБРР, ФАО и других партнеров.