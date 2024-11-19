Мальта поддерживает амбициозные климатические инициативы на COP29

COP29 предоставляет возможность продвинуть глобальную климатическую повестку, но также требует четкого и действенного списка шагов для позитивных изменений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Мириам Далли, министр окружающей среды, энергетики и регенерации Мальты.

На саммите COP29 в Баку Мириам Далли подчеркнула необходимость надежных вкладов, определяемых на национальном уровне (NDC), которые соответствуют глобальной цели ограничения потепления до 1,5 градуса по Цельсию.

"Наши NDC должны быть направлены на достижение цели в 1,5 градуса", - заявила она.

Связь между надежным смягчением последствий и эффективной адаптацией неразрывна, добавила министр, подчеркнув, что планы адаптации должны быть интегрированы в стратегии смягчения последствий, чтобы страны были готовы к вызовам изменения климата и устойчивы к ним.

Далли также подчеркнула важность обеспечения климатически нейтрального и устойчивого глобального будущего, акцентируя внимание на необходимости амбициозного и достижимого соглашения по новой коллективной количественной цели (NCQG) в области климатического финансирования. "Мы должны обеспечить климатически нейтральное и устойчивое будущее для людей и планеты", - заявила она, призвав к созданию широкой и инклюзивной базы, отражающей эволюцию выбросов парниковых газов. "Мальта призывает создать такую базу, которая бы учитывала изменения в выбросах парниковых газов", - добавила она.

Особое внимание министр уделила важности частных инвестиций, отметив, что для масштабного финансирования борьбы с изменением климата необходим многоуровневый подход, при котором наибольшее внимание уделяется наиболее уязвимым странам, таким как малые островные государства и наименее развитые страны. "Частные инвестиции имеют решающее значение для увеличения объемов финансирования, необходимых для перехода к 'зеленой' экономике", - подчеркнула она, добавив, что Мальта поддерживает многоуровневую модель, в которой NCQG в первую очередь будет доступна наиболее уязвимым странам.

Далли подчеркнула необходимость синергии и прозрачности в реализации климатической политики на национальном уровне. "Наши достижения на COP29 должны привести к качественному, справедливому и всеобъемлющему переходу к "зеленой" экономике в нашей стране", - сказала она.

"Каждый шаг имеет решающее значение для достижения желаемого результата, и от нас зависит превратить COP29 в важную веху на пути к климатической нейтральности - цели, которая необходима для обеспечения глобального мира и безопасности", - заключила она.