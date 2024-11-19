Day.Az и АМИ Trend признаны лидерами по освещению СОР29 в Баку

Day.Az и АМИ Trend признаны лидерами по качеству и объемам освещения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), проходящей в Баку.

Согласно результатам исследования и мониторинга независимой платформы "Медиалогия", новости, материалы и эксклюзивные интервью, подготовленные журналистами двух сайтов продемонстрировали самый высокий уровень цитируемости в СМИ.

Так, по данным "Медиалогии", АМИ Trend занимает первое место по количеству публикаций и их цитируемости среди медиа, освещающих СОР29 на русском языке. Индекс цитируемости Trend - 13 098, на втором месте - новостной портал Day.Az (10 775 баллов), далее в рейтинге идут российские издания News.ru, информационное агентство ТАСС и РИА Новости - по 6 744, 6 191 и 3 667 баллов соответственно.

Аналогичная ситуация - и с публикациями на английском языке. Именно Trend принадлежит один из самых высоких индексов цитируемости новостей, связанных с СОР29 в Баку.

Day.Az и АМИ Trend продолжат информировать читателей о самых актуальных событиях, связанных с СОР29, предоставляя эксклюзивные материалы и анализ, подтверждающий высокий профессиональный статус сайтов.