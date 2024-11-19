40 тыс. человек в Азербайджане назначена инвалидность

В этом году инвалидность назначена 40 тыс. лицам, половине из которых инвалидность назначена впервые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на совместном заседании 4 парламентских комитетов - по природным ресурсам, энергетике и экологии, по труду и социальной политике, по здравоохранению, по международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр сообщил, что пациентам, направленным на реабилитацию, назначается временная инвалидность: "По истечению срока граждане должны обратиться повторно. Граждане обращаются в медучреждения на местах, где у них берут анализы, и если им действительно необходимо назначить инвалидность, то выдается соответствующая форма бланка. Но медицинские учреждения могут и отказать, если сочтут это нужным. Министерство труда и социальной защиты населения не проводит на местах оценку по назначению инвалидности".