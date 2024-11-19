На COP29 призвали создать механизм финансирования для стран, пострадавших от конфликтов и климата

Необходимо создать специальный механизм финансирования для стран, страдающих от конфликтов и климатических катастроф.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды, рыболовства и устойчивого развития Чада Хассан Джамус, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Такие хрупкие государства, как Чад, не могут больше ждать. Важно интегрировать проблемы нестабильности и конфликтов во все механизмы климатического финансирования", - сказал он.

Министр также отметил, что создание Фонда убытков и ущерба на COP28 стало важным шагом, однако для удовлетворения потребностей стран в текущий момент необходима быстрая реализация этого механизма.

"Как и многие другие страны, Чад полностью подвержен разрушительным последствиям изменения климата. 2024 год останется в нашей памяти как год беспрецедентных катастроф. Волны наводнений затопили 119 из 125 департаментов страны, затронув более 1,9 миллиона человек, что составляет более 10 процентов населения", - заявил министр.

Он отметил, что разрушения, причиненные наводнениями, включают уничтожение более 217 тысяч домов, 432 гектаров сельскохозяйственных угодий и 72 тысячи голов скота, а также гибель 576 человек. Эти цифры, по словам министра, отражают человеческие и экологические трагедии беспрецедентной интенсивности.

Министр добавил, что необходимо упростить механизмы доступа для наиболее уязвимых стран и обеспечить минимальное гарантированное распределение средств для наименее развитых стран, а также оперативное распределение средств в экстренных ситуациях.