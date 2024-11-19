Азербайджан призвал страны представить национальные планы адаптации до 2025 года

Азербайджан представил свой национальный план адаптации в начале этого месяца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на заседании под названием "Ускорение адаптационной деятельности на COP29: прогресс в формировании и реализации национальных планов адаптации".

Он призвал страны представить свои национальные планы адаптации до 2025 года.

"Это позволит нам добиться прогресса в их реализации к 2030 году. Эти планы будут направлять нас в том, как делиться лучшими практиками, передавать технологии и поддерживать амбиции друг друга",- отметил он.

По его словам, адаптация сейчас требует больше политической воли, чем когда-либо.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.