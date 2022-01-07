Чудовищный ультиматум Симоньян представляет главную угрозу для Казахстана

Меня совершенно поразил чудовищный по своему чванству, - я бы так сказал, - ультиматум Маргариты Симоньян, когда она потребовала от казахов перейти на кириллицу, и так далее. Мне кажется, такие голоса из России звучать вообще не должны. Потому что казахское общество это услышит как безусловную попытку интервенции и захвата Казахстана. И это самая главная угроза, которая есть в этой ситуации.

Как передает Day.Az, об этом в интервью программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" сказал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По его словам, звучащие голоса Симоньян или Жириновского - это все-таки достаточно маргинальные звуки на общем фоне.

"Потому что казахи воевать не боятся. Это народ воинов, народ мужчин. И уже такие голоса раздаются из Казахстана - воспринимать силы ОДКБ как силы оккупационные. Думаю, что ничего хорошего в этом не будет. Никакого ограниченного контингента не хватит, и никакой миротворческой операции не получится. И Афганистан покажется ещё более или менее", - заявил Максим Шевченко.