США поддерживают скорейшее достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

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