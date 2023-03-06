https://news.day.az/politics/1543993.html США поддерживают скорейшее достижение мира между Азербайджаном и Арменией – Луи Боно
США поддерживают скорейшее достижение мира между Азербайджаном и Арменией – Луи Боно
США поддерживают скорейшее достижение мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
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