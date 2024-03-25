Заигрывание с армянством опасно для мира на Южном Кавказе

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Из определенных источников нам стало известно, что армянская церковь получила задание от внерегиональных сил, управляющих Республикой Армения, дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, используя имеющиеся в ее руках рычаги.

Религиозное противостояние, спровоцированное в связи с началом месяца Рамазан в Самцхе-Джавахети, можно назвать "первой ласточкой" в этих провокациях. Напомню, что в селе Адыгени этого грузинского региона группа провокаторов, возглавляемая местным священником, решила помешать мусульманам совершить пятничную молитву. Возникло противостояние, что заставило официальные структуры страны принять меры. На место было выслано большое число полицейских. Управление мусульман Грузии выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что свобода вероисповедания защищена Конституцией Грузии.

Думается, что соответствующее расследование и информирование о нем общественности позволят выяснить, с кем были связаны провокаторы в Самхце-Джавахети. Но я не исключаю, что руку к этой провокации приложила армянская церковь.

В этой связи вспоминается история с установкой 20 января 2019 года в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета памятника палачу мирного азербайджанского населения в Ходжалы Михаилу Авагяну. Несмотря на протест как со стороны Азербайджана, так и местной азербайджанской общины, официальный Тбилиси тогда не смог (или не захотел?) дать по рукам инициаторам этой провокации из числа определенных проармянских сил в Грузии. Кстати, еще один интересный момент. Помнится, "латентное армянство", прикрывающееся вывеской "грузинских националистов", бурно выступало против памятника Нариману Нариманову, а вот в отношении памятника Авагяну - молчок. Хотя, насколько нам известно, он воевал не только против азербайджанцев в Карабахе, но и в Абхазии - против грузин. В архивах прокуратуры Грузии хранятся уголовные дела о преступлениях армянского батальона им. Баграмяна против грузин в Абхазии. Да и грузины не забыли, какие события имели место на сухумском стадионе...

Заигрывание с армянством, которое прилагает огромные усилия для нанесения ущерба азербайджано-грузинским отношениям, опасно, прежде всего, для мира на Южном Кавказе. Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни должно наказываться в соответствии с уголовным законодательством. Замалчивание происходящих процессов только загоняет болезнь вглубь и превращает ее в "хронику". Все должно называться своими именами, преступления не должны прикрываться. Только тогда возможно разрешение конфликтов и восстановление территориальной целостности.

В поисках средств разжигания ситуации на Южном Кавказе армянское духовенство "выпустило другую ласточку", выступив с совместным заявлением Католикоса Гарегина II, епископов и предводителей епархий по поводу ожидаемого показа на канате АзТВ интервью с привлеченными к следствию за совершенные преступления лидерами прекратившего свое существование сепаратистского образования на территории Карабахского региона Азербайджана. Используя заезженные фразы "борьба за самоопределение", "армянские пленные", "Баку предпринимает попытку ввести в заблуждение международное сообщество", по своей старой привычке армянство обращается ко всем, кому только возможно, с призывом спасти военных преступников.

Следуя той же старой привычке и присвоив себе судебные функции, армянское духовенство называет невиновными лиц, которые на протяжении более трех десятилетий держали Южный Кавказ, Азербайджан в состоянии войны, убили десятки тысяч людей, совершили геноцид в Ходжалы, в десятках других азербайджанских сел, стерли с лица земли города и села в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре Азербайджана, разрушили сотни культурных, религиозных и исторических памятников и других объектов. К сожалению, еще не всех виновных удалось привлечь к следствию.

Выполняя заказ внерегиональных сил по срыву мирного процесса, армянская церковь пытается оказать давление на судебную систему Азербайджана, своим обращением отдает "пас" внешним акторам для очередного вмешательства во внутренние дела Южного Кавказа и срыва мирного процесса.

Что же такого совершили эти лица, которых армянская церковь считает невиновными?

Прежде всего, они являются участниками сепаратистского движения, направленного на нарушение территориальной целостности Азербайджанской Республики, нарушение Конституции страны и других законов. Они поддержали своими действиями вторжение на территорию Азербайджанской Республики вооруженных сил государства-агрессора - Республики Армения. На территории Карабахского региона Азербайджана с участием этих лиц были созданы незаконные вооруженные формирования, которыми некоторые из этих лиц командовали.

Этот сепаратистский режим, совершенно не скрывая, а, наоборот, открыто афишируя создание вокруг территории бывшей НКАО так называемой "зоны безопасности", разрушил десятки городов и сотни сел Азербайджанской Республики. Все эти действия содержат в себе состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. И что же теперь, по прихоти армянского духовенства мировое сообщество, к которому оно обращается, должно требовать от Азербайджана освобождения преступников? Воистину, армянская логика непостижима!