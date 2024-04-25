Деньги не пахнут. Особенно деньги Варданяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Состояние семейства Варданянов продолжает ускоренно сокращаться. К тому времени, как Рубик Варданян, отбыв срок, вернется к семье, может оказаться, что сынок растратил на пиар папаши все деньги.

Известно, что к "обожествлению" образа финансиста терроризма и сепаратизма привлечена международная PR-компании EDELMAN. "Светлый образ" Варданяна появляется то тут, то там в самых авторитетных западных СМИ. Первой вступила в дело Русская редакция Forbes, в декабре прошлого года разрекламировавшая террориста и мошенника как филантропа, мецената, образцового гражданина. Ну такой душка получился Рубик по версии Forbes. Правда, оказалось, что информация для карамельно-медовой статьи была предоставлена варданяновским фондом. В январе ВВС разразился огромной статьей про российского миллиардера. Получилось нечто вроде оплаченной рекламы. Издание изо всех сил старалось выставлять Рубена Варданяна в позитивном свете, но давалось это журналисту явно очень непросто - для придания рекламе ауры объективности автору пришлось припомнить и о темных делах и преступлениях мошенника.

А накануне в "бой" вступил CNN. Ведущая телеканала CNN, британка иранского происхождения Кристиан Аманпур побеседовала с сыном бывшего миллиардера Давидом Варданяном. Не может быть никаких сомнений, что за эфир было заплачено, и немало. Если уж западине так называемые демократии берут на себя "миссию" защиты находящихся под следствием армянских сепаратистов, то непонятно, почему все зарубежные СМИ сосредоточились именно на Варданяне. Почему никто не приглашает в эфир родственников, например, Бако Саакяна? Ответ совершенно ясен - кто платит, тот и заказывает музыку. А в данном случае - заказывает эфир на CNN.

Варданян-младший разве что не рыдал в эфире. По всему видно, что специалисты по пиару объяснили мелкому, как нужно строить пропаганду, на чем делать акценты и в какой мере врать. В данном случае мы видим вранье без границ. А там где сынок тормозил, известная журналистка Аманпур задавала наводящие вопросы, зная, какой на них последует ответ.

Недавнее выдвижение Варданяна кандидатом на Нобелевскую премию мира - это часть развернувшейся пиар-кампании. Вряд ли семейство и его советчики ожидают, что премия будет папаше присуждена, но зато этот шаг позволяет фамилии мошенника чаще звучать в международных медиа и сохранять к нему внимание. Когда появились новости о Нобелевской премии, стало известно, что пухляшка Варданян начал голодовку. Все прямо одно к одному.

Выдвижением Варданяна на Нобелевскую премию были возмущены не только в Азербайджане. Депутаты Верховной Рады Украины выступили с заявлением, в котором отмечена недопустимость номинирования на премию мира человека, замешанного в коррупционных скандалах и являющегося врагом Украины. Напомним, что Варданян внесен в базу "Миротворец" за "поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Украинские парламентарии напомнили, что еще в 2019 году 22 депутата Европарламента, а в 2022 году 46 членов Конгресса США инициировали внесение Варданяна в санкционные списки. Добавим немного подробностей. В 2019 году OCCRP (Проект отчета об организованной преступности и коррупции) представил отчет о расследовании в отношении Варданяна, который был представлен как "The Troika Landdromat". В отчете приводись многочисленные факты отмывания миллиардом грязных денег и получения огромных доходов от упомянутых незаконных операций через гигантские "оффшорные" компании, созданные Рубеном Варданяном от имени "Тройки Диалог" - крупнейшего инвестиционного банка России и ни о чем не подозревавших армянских рабочих.

В 2022 году указом президента Володимира Зеленского этот тип был внесен в санкционные списки Украины. Авторы заявления призвали отклонить кандидатуру Варданяна, подчеркнув, что невозможно служить делу мира, одновременно являясь преступником.

Совершенно верно - невозможно быть миротворцем и преступником одновременно. Но у армянства продвигать такое двуединство получается. И удается это благодаря коррупционной неустойчивости многих представителей "западных демократий". Покупка лоббистов и журналистов, оказывается, дело совсем не сложное. Нынешняя пиар-кампания по "обожествлению" Рубика Варданяна очень хорошо это демонстрирует.

В Карабах Варданян прибыл вовсе не по зову сердца и не из-за своих принципов, как утверждает его сынок. Уже в день его незаконного появления на азербайджанских территориях было известно о цели его приезда. Российский олигарх был направлен на подмогу сепаратистам российскими спецслужбами в провокационных целях. Демонстративный отказ от российского гражданства был просто ширмой и частью разработки патриотичного образа этого мошенника. Рубик должен был укрепить свои позиции в Карабахе, а затем въехать на белом коне во власть уже в Армении. Он рассматривался как тот, кому удастся купить любовь народа и свергнуть Никола Пашиняна. Но для большинства армян он так и остался российским олигархом, даже отказавшись от российского паспорта. В качестве сменщика Пашиняна оказался неуспешен и потому решил начать собственную игру в Ханкенди. И доигрался.

Но даже не это главное. Главное - это наше удивление, когда мы видим, что человека, значащегося в санкционных списках Запада, чье мошенничество хорошо известно и никем не оспаривается, человека, работающего на спецслужбы России и планировавшегося как замена приведенному к власти Западом Пашиняну, человека, финансирующего войну в Украине - такого человека пиарят западные структуры и СМИ. Вот это действительно нонсенс. Даже самая отдаленная и самая невинная приближенность какого-то лица к российским властям рассматривается на Западе как страшный недостаток и даже преступление. А тут целый Варданян...

Исключаем вероятность, что Аманпур или глава USAID Саманта Пауэр не в курсе послужного списка Рубена Варданяна. Или что в BBC и CNN не изучили вопрос, прежде чем выпускать статьи и эфиры, "героизирующие" преступника. Смешно допускать мысль, что американская компания EDELMAN не знает, кого она пиарит. Оставим в стороне армянский сепаратизм и планы насчет Пашиняна. Допустим, для западной пропаганды это все мелочи. Но как быть с финансированием сепаратизма в Украине? Это для американцев тоже уже неважно?

Прав был римский император Веспасиан, произнесший: деньги не пахнут. Для тех, кого скупает оптом армянство, они точно не пахнут, даже если от них разит за два континента.