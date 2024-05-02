Заявления и действия международных организаций расходятся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюн Аттар во время выступления на панельной сессии "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтное время", проведенной в рамках VI Форума по межкультурному диалогу.

"Те, кто уничтожил в Карабахе образцы нашего культурного наследия, до сих пор спокойно разъезжают по миру, и более того, их приглашают в Европу, в европейские институты. Заявления и действия международных организаций расходятся. Они осуждают на словах, но ничего не делают на деле", - сказала она.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в целом 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!