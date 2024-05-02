Председатель ЦИК Азербайджана не исключил изменения сроков парламентских выборов

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов не исключил изменения сроков парламентских выборов, сообщает в четверг Day.Az.

По его словам, по причине проведения в Азербайджане в ноябре COP29, дата парламентских выборов может быть перенесена на более ранний срок.

"Согласно Конституции, парламентские выборы должны состояться в начале ноября 2024 года. В связи с этим у нас очень мало времени и много работы. С этого момента мы должны начать подготовку. Я думаю, что для этого имеются основания. Мы должны активно работать, чтобы в избирательных округах не возникло проблем", - сказал Панахов.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане проводятся каждые 5 лет, в первое воскресенье ноября.

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