Запад перешел на открытый шантаж Грузии

Автор: Байрам Эльшадов

Похоже, что страны Запада перешли к открытому шантажу Грузии. С целью давления на Тбилиси активизировались буквально все кому не лень. Так, советник Госдепартамента США Дерек Шолле после недавнего разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что евроатлантические устремления Грузии висят на волоске. "Грузия находится на переломном этапе. После многих лет партнерства мы сожалеем, что евроатлантические устремления Грузии теперь поставлены на карту. Все еще есть возможность вернуться на путь, которого хочет и заслуживает грузинский народ", - сказал он.

А тут еще и МИД Франции подоспел. Французское внешнеполитическое ведомство выразило озабоченность из-за происходящих в Тбилиси событий и осудило применение насилия против демонстрантов после принятия закона об иностранном влиянии. "Грузия должна продолжать усилия по сближению с Евросоюзом в соответствии с желанием своего населения", - говорится в заявлении МИД Франции.

Но грузинская сторона была не намерена оставлять без ответа дерзкие выпады западных стран. Премьер Кобахидзе демонстративно отказался от поездки в США, потому что там потребовали приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах. "Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии", - отреагировали в грузинском МИДе на приглашение со стороны американских властей.

Досталось на орехи и французам. Официальный Тбилиси обвинил МИД Франции в необъективности. В заявлении МИД Грузии отмечается, что свобода собраний и выражения мнений обеспечивается в стране на самом высоком уровне: "Мы приветствуем то, что вы внимательно следите за развитием событий в Грузии. Однако сожалеем, что вашему заявлению не хватает объективности", - такую своеобразную оплеуху из Тбилиси получил МИД Франции.

Из-за чего же весь сыр-бор? 17 апреля грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иностранных агентах - один из двух представленных в конце февраля движением "Сила народа", вышедшим из правящей партии "Грузинская мечта". В законопроекте агентами иностранного влияния предлагают признать СМИ и некоммерческие организации, в которых свыше 20% годового дохода составляет финансирование из-за рубежа. Планируется, что это не затронет основанные административными органами организации и спортивные федерации. При этом признанные иноагентами организации будут обязаны зарегистрировать этот статус, а также каждый год подавать финансовые декларации. Исключение составляют дипломаты, консулы, сотрудники дипломатических ведомств, а также должностные лица иностранных государств. В случае неисполнения закона предусматривается штраф в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).

Очевидно, что правительство Грузии справедливо отстаивает свою позицию. Потому что по сценарию, который Запад приготовил Грузии, эта страна должна превратиться во вторую Украину и использоваться в интересах Запада против России. Этот же сценарий уже применялся в 2004 году в Грузии. Пришедший во власть Михаил Саакашвили получил ложные обещания со стороны Запада, после чего в 2008 году Грузия была втянута в конфликт с Россией. В результате пятидневной войны Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии, а российские войска находились в нескольких километрах от Тбилиси. И что же сделал Запад в этой ситуации? Он просто умыл руки, фактически сбросив всю вину за произошедшее на самого Саакашвили. В конечном итоге в проигрыше оказалось именно грузинское общество.

Случившееся в 2008 году было провокацией Запада во главе с США против грузинского народа. Сейчас мы наблюдаем попытки повторения этой провокации в очередной раз. Однако в отличие от 2004 года грузинский народ и власти осознают опасность и противятся уловкам Запада. Однако нельзя недооценивать влияние Запада в Грузии, который имеет огромное количество НПО в Грузии и управляет ими по своему усмотрению. В результате действий прозападных НПО в грузинском обществе произошли очень серьезные изменения в худшую сторону. Увеличилось число больных наркоманией, произошла эрозия традиционных ценностей, широко распространилось движение сексуальных меньшинств... Порядка 700 тысяч грузин эмигрировали в Европу и работают на тяжелых работах в результате либерализации визового режима в рамках интеграции в Евросоюз. Каждый раз, когда от Грузии требовались уступки в обмен на какие-то преференции, подрывались устои грузинского общества. Такое развитие событий приведет в худшем случае к тому, что Грузия станет новой Украиной. В лучшем случае грузинский народ станет обществом без национальной идентичности.

Примечательно, что история закона об иноагентах началась в 1938 году в США. Да-да, именно в США, которые сейчас громче всех критикуют Грузию за аналогичный шаг. Причем нормы этого документа в США до сих пор остаются самыми жесткими в мире: они позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова, затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. А за нарушение требований установлена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Помимо США в той или иной форме законодательство об иноагентах действует в Великобритании, Израиле, Австралии и других странах.

В настоящее время сопротивление грузинского общества является проявлением процесса изгнания США и Запада из региона. Впервые этот процесс начался в Азербайджане. Начиная с 2010 года деятельность американской агентурной сети в Азербайджане была ограничена, пресекались попытки различных провокаторов склонить общество и молодежь к протестам. Были приняты законы для обеспечения прозрачности финансовой деятельности НП, а процесс внешнего финансирования был взят под контроль.

США и Запад понимают: чтобы добиться каких-либо успехов в регионе, нужно учитывать интересы Азербайджана. Ни политическое давление, ни шантаж, ни прочие неправовые действия в отношении Азербайджана не принесли и не принесут никаких результатов. И сегодня мы видим, что Грузия, вдохновленная решительной позицией Азербайджана, начала гнуть свою собственную линию.

Неслучайно Запад пытается сохранить остатки своей агентурной сети в Азербайджане через Грузию. Поэтому принимаются серьёзные усилия по защите таких информпроектов как Abzas media, Toplum TV и прочих созданных на западные деньги СМИ. Вот почему после принятия мер в отношении вышеупомянутых изданий последовали обвинения со стороны правозащитных организаций и западных чиновников в адрес Азербайджана. Однако это не помешает Азербайджану защитить свое внутреннее пространство от провокаций и незаконной деятельности. Сегодня фигуранты расследования признаются во всех своих деяниях и дают соответствующую информацию правоохранительным органам. Задачи, поставленные перед ними западными НПО, поистине удивительны и умопомрачительны. Детали расследования будут объявлены в ближайшее время. С каким лицом после этого послы США и западных стран продолжат свою деятельность в Азербайджане?