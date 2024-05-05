Лучшие друзья: о слиянии армянских и азербайджанских радикалов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о слиянии армянских и азербайджанских радикалов.

Day.Az представляет публикацию:

Удивительное - рядом. Один армянский радикал (Роберт Кочарян, помните такого?) утверждал в свое время о якобы "генетической несовместимости" азербайджанцев и армян. Парадоксально, но этот бред опровергают его прямые последователи.

Армянские радикалы тесно спелись с радикалами азербайджанскими - теми, что выдают себя за непримиримую оппозицию. Последний пример такого "сотрудничества" - их совместная атака против Азербайджана в США.

Определенная напряженность, возникшая в свое время в отношениях между Баку и Вашингтоном, была воспринята обоими радикальными лагерями как возможность заработать себе дивидендов - и политических, и вполне себе материальных.

Не успели: после того, как Госсекретарь США Энтони Блинкен звонил Президенту Азербайджана объясниться, отношения снова наладились. Свой момент радикалы упустили, но затаились в ожидании возможности получше.

Эту возможность предоставил им посол США в Азербайджане Марк Либби. Либби дал комментарий рупору азербайджанских радикалов, радио "Азадлыг", в котором позволил себе издевательски объяснять отказ поехать в Шушу "нежеланием участвовать в шоу" и тем, что "это другое".

Естественно, слова Либби вызвали жесткую реакцию в обществе. При том, что азербайджанцы к США относятся вполне лояльно и без негатива, опрометчивые слова посла в лучшем случае обижают и оскорбительны для народа, который пережил затяжной конфликт и оккупацию. Этой ситуацией радикалы и воспользовались.

Рука об руку армянские и азербайджанские радикалы решили использовать свой шанс сейчас. Организована и запущена масштабная атака в СМИ и социальных сетях: фейки про "геноцид карабахских армян" смешивают с какими-то обвинениями в подкупе чуть ли не сотен конгрессменов и нападками лично на экс-посла Азербайджана в США. Доказательной базы - ноль, ссылок на какие-то идущие расследования или документы - тоже. Все истории опираются на "рассказы", данные кем-то и когда-то. Эти вбросы активно тиражируются в "диссидентских" каналах.

Самое забавное, что если верить всем этим россказням, то получается, что американские конгрессмены и сенаторы - все сплошь либо лицемеры, либо малоимущие? Ведь если и, правда, конгрессмена можно купить за вполне небольшие по таким меркам деньги, и вспомнить еще пару десятков американских сенаторов вроде Менендеса, факт подкупа которых армянами подтверждался федеральными прокурорами США, то получается, что в целом американский политический рынок - это такой супермаркет? Смешно же.

Но радикалов это не смущает, ни азербайджанских, ни армянских. Им бы хозяевам угодить.