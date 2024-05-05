Армянская церковь ставит под угрозу будущее своей страны

Автор: Байрам Эльшадов

В последние дни ситуация в Армении остается напряженной. Договоренности между Баку и Ереваном о делимитации и демаркации границы стали причиной острой реакции наиболее радикально настроенных кругов армянской политики и общественности. Роль локомотива антиазербайджанских настроений взяла на себя армянская церковь, которая использует каждую возможность для протестов в целях для укрепления своего политического влияния в ущерб позициям премьер-министра Никола Пашиняна. Однако, такая ситуация создает значительные риски для будущего Армении.

Во время сегодняшних протестов в Тавуше, было сделано очень важное заявление, которое указывает на специфику внутренней ситуации в Армении. Предстоятель Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян сказал, что участники движения не действуют без благословения католикоса всех армян Гарегина Второго.

Судя по этому заявлению епископа идейным вдохновителем и организатором попытки новой майской революции в Армении является Эчмиадзин и лично католикос Гарегин, которому явно снятся лавры главы нового армянского правительства.

Неисповедимы пути Господни, как бы этот новоявленный апостол не окажется за решеткой несмотря на свой духовной сан и высокое положение в ближайшее время. Пашинян подобных покушений на свою власть и кресло уже привык пресекать жестко и без всяческих уступок.

По этой причине, маловероятным кажется то, что армянская церковь сможет продолжать безнаказанно разжигать пламя внутреннего политического противостояния.

Но в Армении звучат и адекватные мнения, которые указывают на важность работы по делимитации границы между Баку и Ереваном. Общественный деятель Даниэль Ионнисян задает логичные вопросы о целях протестующих. Также он отмечает, что действия армянской церкви и протестующих могут привести к более возникновению более непредсказуемой ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Армянский общественный деятель также напомнил, что армия страны неоднократно потерпела поражение и возобновление боевых действий может закончиться плачевно.

Аналогичный сценарий замглавы аппарата армянского премьера Тарон Чахоян. Он отмечает, что целью протестующих является провести переворот и разжечь новую войну. После чего новое правительство пригласит в страну миротворцев, и Армения потеряет свою государственность.

И эти предупреждения весьма логичны, ведь в Армении редко звучат рациональные мнения. Попытки армянской церкви перехватить власть могут привести к катастрофическим последствиям для Армении, которая и без этого находит в сложной ситуации. Потенциальная война - вот к чему ведет страну армянская церковь. Действительно ли нужно это рядовым армянам?