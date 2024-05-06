Боррель и Макрон подогнали антиамериканскую риторику, в чем замысел?

Автор: Теймур Атаев

Несколько дней назад верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался об утере Соединенными Штатами "статуса гегемона".

Не будем рассуждать о том, насколько данный взгляд встретит понимание в Вашингтоне, но то, что Боррель параллельно выделил "рост Китая и его превращение в супердержаву", без сомнений, несет скандальный для Белого дома характер.

При этом один из лидеров ЕС пораженчески продекларировал, что такое положение вещей приведет к возможно скорому исчезновению непосредственно и Европы.

Конечно же, европейские державы и лидеры США не оставят без внимания заявления г-на Борреля. Вопрос, однако, в другом. Глава европейской дипломатии далеко не спонтанен в своих высказываниях на сей счет.

Еще в феврале нынешнего года он высказался о завершении эры "глобального доминирования" Запада после начала военных действий между Россией и Украиной и развернувшихся событий на Ближнем Востоке.

В контексте сказанного можно вспомнить и состоявшуюся в том же феврале полемику между Боррелем и Дональдом Трампом, выступившим против обеспечения Вашингтоном защиты стран НАТО в случае возможного нападения со стороны России, т. к., по словам кандидата в президенты США, члены альянса продолжают игнорировать важность вкладывания финансовых средств для обороны.

Тогда Боррель заявил о невозможности для НАТО превращения в структуру, осуществляющую свою деятельность посредством "меню" и в зависимости от настроения Белого дома в определенные даты.

В апреле Боррель вновь реанимировал вопрос о неготовности Вашингтона не закрывать "оборонный зонтик" над своими союзниками по НАТО. На фоне чего главный дипломат Евросоюза актуализировал объединение усилий в треугольнике ЕС - США - Армения в целях усиления партнерства с Иреваном "на максимально возможный уровень".

Таким образом, как просматривается, антиамериканская позиция Борреля видна даже без биноклей, в свете чего прозвучавшее из его уст в последние дни не является проявлением геополитического ноу-хау и было вполне ожидаемым.

Тонкость же тут в том, что в тени (или, наоборот, на свету) маячит фигура Эммануэля Макрона, идейного вдохновителя взглядов, озвученных Боррелем. Как раз параллельно озвученному Боррелем с Елисейских полей в очередной раз прозвучали макроновские мысли о важности укрепления европейского суверенитета ("стратегическая автономия Европейского Союза") при сохранении сотрудничества с КНР. Причем Макрон использовал выражение "нужда" в преломлении к привлечению Китая для решения накопившихся в мире проблем в области безопасности и климата. "Европа должна реалистично смотреть на вещи, отстаивая свои интересы", - резюмировал президент Франции.

Весьма симптоматично, что Макрон произнес свои сентенции на фоне ожидания Парижем прибытия 5 мая в столицу Франции председателя КНР Си Цзиньпина, который удостаивает своим посещением Евросоюз впервые за последнее пятилетие. Весьма символично, что во встрече изначально предусматривалось участие и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которой, напомним, Си Цзиньпин устроил своего рода демарш во время ее визита в Китай (на пару с Макроном) в 2023 году.

Пусть их вояж в Поднебесную разнился по формату, но всем запомнилась картина принятия лидером Китая Макрона посредством красной ковровой дорожки, со всеми почестями. Так же не прошло мимо внимания наблюдателей различных мастей, что в момент переговоров глав КНР и Франции фон дер Ляйен была предоставлена возможность проведения скромной пресс-конференции для представителей прессы.

К слову, наряду с Францией, глава Китая знаково посетит Сербию и Венгрию. Интересно, какие заявления озвучит г-н Боррель по итогам вояжа Си Цзиньпина, тем более что официальный Будапешт не поддержал идею Парижа об отправке войск стран Запада в Украину?

Что касается визита Си Цзиньпина в Сербию, то он приурочен к 25-й годовщине американской бомбардировки по посольству Китая в Белграде в рамках антиюгославской операции коалиции, возглавляемой Белым домом. И в каком ракурсе будет преподнесена данная акция спустя четверть века в беседе между лидерами Китая и Сербии - вполне очевидно.

В аспекте изложенного, ряд аналитиков отмечает, что аккурат к направленности переговоров Си Цзиньпина во Франции, Венгрии и Сербии Боррель и Макрон и подогнали свою антиамериканскую риторику, озвучив ремарки прокитайского толка.