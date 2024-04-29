О попытках философствования со стороны Эдуарда Шармазанова

Автор: Теймур Атаев

Член Исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов опубликовал краткий опус под названием: "Границы Родины нарисованы Богом: Без Родины нет государства". В десяти строчках данный политик предпринял попытку пофилософствовать об отдельных нюансах жизни. Или, можно сказать, окружающей его действительности.

Попытаемся рассмотреть некоторые из озвученных им положений.

"Границы государства чертят люди, а границы Родины чертит Бог", - звучит в начальной строке.

И сразу появляется первый вопрос - откуда г-ну Шармазанову известно о вычерчивании границ Родины Всевышним? Или он имеет в виду нечто другое, но не четко сформулировал? Однако если политик подразумевает именно озвученное им, то желательно предоставить ссылку на исходный документ - где, все же, говорится, что границы Родины расчерчиваются Творцом.

"Кто не ценит свою Родину, тот не достоин государства", - утверждается во второй строке шармазановских рассуждений. И здесь нельзя не согласиться с автором. Безусловно, Родина - это наши корни, земля, культура, духовные ценности, мировоззрение, ценностная ориентация. Потому любые агрессивные посягательства на ее целостность вызывают адекватную реакцию. И если не удается мирным способом достичь изгнания оккупантов с твоей Родины, тогда историческая справедливость достигается на поле боя, на основе международного права, что и доказал Азербайджан в дни Второй Карабахской войны.

"Бог, Нация и Родина - это неизменные ценности", - пишет далее Эдуард Шармазанов. Но, наверное, в этом предложении желательно заменить понятие "нация" на "народ", т. к. последнее определение включает в себя конгломерат всех наций и народностей, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, составляющих единое народное звено.

Что и было продемонстрировано Азербайджаном в течение 44-х дней Отечественной войны, когда мощнейший Железный кулак объединил весь азербайджанский народ. И непосредственно данный феномен позволил нашей доблестной армии одержать блистательную Победу по освобождении Родины от пяты оккупантов.

Далее г-н Шармазанов выводит: "Границы государства могут расширяться или сужаться". А вот этот пассаж особенно интересен. Каким, спрашивается, образом и кем государственные границы внезапно могут изменяться? Да и в каких целях, раз почти все единогласно поддерживают территориальную целостность других государств?

Быть может, Эдуард Шармазанов пытается обосновать возможность оккупации вооруженными силами той или страны отдельных регионов соседнего (да и не только) государства? Проходили. Столкнулись. И решили. Но вопрос остается - к чему призывает представитель Республиканской партии Армении? Что конкретно он вкладывает в контекст сужения и расширения госграниц? И коль в данных рассуждениях все же фигурирует акцент на присвоение чужого, то, опять-таки, желательно не забыть недавние уроки истории на Южном Кавказе. В случае, конечно, настроя разобраться в нынешних реалиях региона.

Ну а в заключении философствования г-н Шармазанов изрекает: "Тот, кто отрекается от своей Родины, отречется и от Нации, и от Государства, и от Бога". Наверное, в целом можно согласиться и вновь привести в пример многонациональный и многоконфессиональный азербайджанский народ. Никто из проживающих на территории страны, ни один представитель того или иного народа, той или иной религии, за 30 лет оккупации не отрекся от своей Родины. Происходило в корне наоборот. Спаянный единой целью азербайджанский народ укрепил мощь государства. И в едином порыве восстановил, как уже было сказано выше, историческую справедливость. Восстановил, не воюя с гражданским населением и соблюдая все писаные и неписаные правила войны.

В целом, направленность шармазановского опуса вполне очевидна. Куда он клонит и почему. А потому завершим материал ссылкой на сказанное Э. Шармазановым шесть лет назад. Когда, анализируя заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о несомненности возвращения оккупированных территорий, этот армянский политик призвал главу Азербайджанского государства "выйти из мира грез".

Так, может, Эдуарду Шармазанову лучше пофилософствовать на тему - что есть грезы, а что есть нынешние реалии на Южном Кавказе? И при осознании этих, в общем-то, совсем несложных моментов, призвать своих соотечественников, начиная, наверное, с самого себя, забыть об агрессивных устремлениях против Азербайджана, отказавшись от идей реваншизма.