В двух поселках Баку не будет газа

Сегодня в газоснабжении двух поселков Баку - Пираллахи и Нардарана возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В ведомстве заявили, что в связи проверкой газопроводов "Маяк" и "Пир", питающихся от ГРС "Дигях", 20 мая с 10:00 будет временно ограничена подача газа части поселков Пираллахи и Нардаран.

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