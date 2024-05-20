https://news.day.az/society/1661432.html В двух поселках Баку не будет газа
В двух поселках Баку не будет газа
Сегодня в газоснабжении двух поселков Баку - Пираллахи и Нардарана возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В ведомстве заявили, что в связи проверкой газопроводов "Маяк" и "Пир", питающихся от ГРС "Дигях", 20 мая с 10:00 будет временно ограничена подача газа части поселков Пираллахи и Нардаран.
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