Армянский ОМОН столкнулся с местным населением

Группа из нескольких десятков человек попыталась прорваться в приграничное с Азербайджаном село Киранц, где заканчиваются работы по демаркации границы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пока работы идут, полиция перекрыла въезды в село для всех, за исключением местных жителей, прописанных непосредственно в Киранце.

Оппозиционерам это не понравилось, и они попытались прорвать оцепление. В результате ОМОН нехотя, но начал месить протестующих.

Представляем вашему вниманию данное видео: