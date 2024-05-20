https://news.day.az/world/1661586.html Армянский ОМОН столкнулся с местным населением - ВИДЕО
Армянский ОМОН столкнулся с местным населением - ВИДЕО
Группа из нескольких десятков человек попыталась прорваться в приграничное с Азербайджаном село Киранц, где заканчиваются работы по демаркации границы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пока работы идут, полиция перекрыла въезды в село для всех, за исключением местных жителей, прописанных непосредственно в Киранце.
Оппозиционерам это не понравилось, и они попытались прорвать оцепление. В результате ОМОН нехотя, но начал месить протестующих.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре