Польша получила кредит для участия в создании общеевропейской системы ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что план создания общеевропейской системы ПВО продвинулся на шаг вперед после получения Варшавой кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на €300 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорим о €300 млн, то есть значительной сумме, благодаря которой наш план создания железного купола над Польшей и Европой продвинулся на шаг вперед", - приводит интернет-портал dziennik.pl слова, которые премьер произнес на пресс-конференции после встречи с главой ЕИБ Надей Кальвино.

По словам Туска, "неотъемлемой частью этой программы", реализуемой совместно с Францией, станут как спутниковые системы, так и средства разведки.

Премьер-министр Польши отметил, что с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году ЕИБ инвестировал в Польшу около €100 млрд.

В апреле Дональд Туск заявил, что Польша планирует присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит".

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