Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели президента Ирана

Тегеранская фондовая биржа приняла решение приостановить работу после сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

"Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления", - приводит его слова иранские СМИ

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