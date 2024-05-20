https://news.day.az/economy/1661407.html Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели президента Ирана
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели президента Ирана
Тегеранская фондовая биржа приняла решение приостановить работу после сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.
"Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления", - приводит его слова иранские СМИ
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре