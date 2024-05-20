Сирия, Пакистан и Ливан объявили траур в связи с гибелью президента Ирана

Сирия, Пакистан и Ливан объявили траур в связи с гибелью иранского президента и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета.

Как передаетDay.Az, об этом сообщило агентство ISNA.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также написал в соцсети "Х", что в его стране будет объявлен день траура и приспущен флаг.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации.

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