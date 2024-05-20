https://news.day.az/world/1661504.html Сирия, Пакистан и Ливан объявили траур в связи с гибелью президента Ирана
Сирия, Пакистан и Ливан объявили траур в связи с гибелью президента Ирана
Сирия, Пакистан и Ливан объявили траур в связи с гибелью иранского президента и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета.
Как передаетDay.Az, об этом сообщило агентство ISNA.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также написал в соцсети "Х", что в его стране будет объявлен день траура и приспущен флаг.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации.
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