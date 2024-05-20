Блинкен потребовал от Госдепа прекратить утечки по переговорам в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от сотрудников Госдепартамента не допускать утечки информации о дипломатическом процессе, который связан с противостоянием между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Politico три источника в ведомстве.

По их словам, Блинкен призвал остановить утечки, касающиеся конфликта в палестинском анклаве. В частности, госсекретарь упрекнул руководство штаба в начале этого месяца, что в СМИ попали новые предложения по мирному урегулированию в зоне боевых действий. Как отметил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, Блинкен ясно дал понять, что разглашение деталей обсуждения деликатных дипломатических дискуссий не способствует продвижению интересов США и затрудняет проведение внутренних консультаций.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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