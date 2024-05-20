Начался очередной этап рыночного теста по увеличению мощностей IGB

Начался обязывающий этап рыночного теста по увеличению мощностей интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Day.Az, об этом сказали в понедельник Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

В рамках инициативы "Вертикальный газовый коридор", объединяющей операторов системы передачи Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Украины, Молдовы и Словакии, усилия ICGB сосредоточены на предоставлении возможностей увеличения мощности для поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу, а также в Украину и Молдову.

В настоящее время пропускная способность интерконнектора составляет 3 миллиарда кубометров в год, а после успешного завершения соответствующей процедуры она может быть повышена до 5 миллиардов кубометров в год.

ICGB предлагает всем заинтересованным сторонам подать свои регистрационные документы до 24 июня 2024 года, а предложения - со 2 по 12 июля 2024 года. Все последующие этапы обязывающего этапа будут продолжены в последующие месяцы, и результаты ожидаются в сентябре 2024 года.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по данному интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

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