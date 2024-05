Гонконг начал тестировать цифровой юань

В Гонконге начали тестировать цифровой юань. Об этом пишет CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кошелек можно открыть только на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Гонконге. Пополнять его можно через 17 банков, включая Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China. Для этого необходимо использовать систему быстрых платежей (FPS).

Виртуальной валютой можно оплачивать товары и услуги в районах материкового Китая, где работает пилотный проект.

Гонконг также параллельно тестирует свою собственную цифровую валюту - e-HKD. В марте начался второй этап пилота.

