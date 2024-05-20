В России жестко ответили на обвинения армян о выводе РМК из Карабаха

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Пётр Толстой жестко ответили на безосновательные заявления армян в связи с выводом российского миротворческого контингента из Карабахского экономического региона Азербайджана.

Как передает Day.Az кадры распространились в армянском сегменте Телеграм. Ролик используется, как очередная претензия к Москве.

На видео представителям российской власти во время одного из круглых столов был задан вопрос о том, почему миротворцы бросили армян на произвол судьбы. Задал его (видимо по указанию армянской диаспоры) некий отец Арсений, который утверждал, что ему нечего отвечать армянским прихожанам.

В ответ Захарова задала встречный, логичный вопрос "А кто ушел первым?" (армяне - ред.) и подчеркнула, что РМК сдержали свое слово.

"Это лучший пример того, что Россия дала слово и сдержала его. И все это на фоне СВО в Украине, где на некоторых флангах была необходимость в этих солдатах и военнослужащих. Они там требовались до отчаяния. И они не ушли. А ушли люди. Что вам отвечать? Так и отвечайте - где дома, там и должен быть человек. Спросите, говорили ли мы об этом? Конечно, говорили. Потому что эти вопросы задают мне официально и неофициально на брифингах. Надо слышать, что говорят в Баку. Там заявили, что никто и ни в коем случае не ставит вопрос о том, что люди не могут вернуться. Надо этим пользоваться", - сказала Захарова, посадив проармянского священнослужителя на место.

Затем в разговор вступил Толстой, добавив к словам Захаровой, что когда шли боевые действия в Карабахе армянские депутаты умоляли Россию вмешаться и остановить войну.

"Пожалуйста, остановите, у нас ребята без рук, без ног. Что угодно, лишь бы остановите войну, у нас убивают молодежь. И когда нас упрекают в том, что мы не вошли в какое-то военное противостояние между Азербайджаном и Арменией и не защитили Карабах, мне кажется, что армянскому обществу стоит задать себе вопрос - а будет ли вообще существовать Армения без России? Вот мое глубокое убеждение, что никакой Армении без России не будет" - сказал Петр Толстой, окончательно заткнув Арсения.

Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с третьим пунктом совместного заявления Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года. Верховным руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

15 мая в Баку заявили, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в сентябре прошлого года, необходимость в деятельности миротворческой миссии в Карабахе отпала.

Согласно заявлению от 10 ноября, срок пребывания миротворческого контингента в Азербайджанской Республике заканчивался в 2025 году.