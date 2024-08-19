https://news.day.az/politics/1682782.html Президент России Владимир Путин почтил память шехидов в Баку - ФОТО
Президент России Владимир Путин почтил память шехидов в Баку - ФОТО
19 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Аллею шехидов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент России почтил память шехидов, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре