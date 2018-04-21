Ровшан Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
21 апреля 2018 18:14 463
Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, он сменил на этом посту Али Гасанова.
В субботу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Ровшан Рзаев - депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!