Ложь без границ: Как убийцы правды ополчились на Азербайджан

Кажимость - это абстракция любой истинной сущности для чувственного или рассудочного мышления, принимающего за истину предмета исследования только то, что непосредственно дано ему в восприятии.

Различия между кажимостью и действительностью истинной ситуации выступают не только в логической форме разумного мышления и восприятия реальности в той или иной стране - в которой снимается противоположность внешнего и внутреннего отношения сторон - но и устанавливается их взаимная необходимость. Все прочие способы и формы познания - даже формально-логические по причине ограниченности их мыслительных возможностей, обусловленной зависимостью восприятия разделением познающего сознания и познаваемого предмета принимают только кажущиеся истинными внешние, чувственно-данные проявления вещей за их истину.

Именно на этом основании в опытных науках и связанных с ними рассудочных учениях (как в философии, так и в политике, где все подчиняется формальной логике) возникают и развиваются формы мировоззрений, принципиально отрицающих познаваемость истины.

Отчеты некоторых международных организаций и различные "рейтинги стран", где государства ранжируются по различным показателям, можно квалифицировать не только в рамках проекции фактического мировоззрения той или иной структуры в отношении определенной страны, но и как ограничения, причем усиленные и ошибочные, самого рассудочного способа познания ситуации.

Такая вот феноменология процесса восприятия и алогичность суждений.

И три нуля...

Количество убитых журналистов в Азербайджане за 2018 год - 0.

Количество убитых или подвергнутых преследованиям уличных журналистов или блогеров - 0

Количество арестованных журналистов или блогеров - 0.

Но международная организация "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders или Reporters Sans Frontières) считает, что несмотря ни на что, Азербайджан якобы чуть ли не исчадие ада, где потворствуют Злу, совершенно нет свободы слова, не существует условий для деятельности СМИ и вообще, все очень плохо.

До того плохо, что организация поместила нашу страну на 163 место в своем ежегодном отчете-рейтинге.

Ибо, как говорится в отчете, "не довольствуясь сокрушением всех форм плюрализма, власти Азербайджана ведут беспощадную войну против своих оставшихся критиков с 2014 года". Оказывается, автор этих строк аж четыре года, как живет в среде непрекращающейся войны против медиа, когда душится слово и удавливается правда.

Тем более, что в отчете явственно ощущается присутствие четвертого, на первый взгляд незримого нуля.

И этот ноль, причем тотальный и абсолютный - уровень правдивости, объективности и беспристрастности авторов отчета, так отчетливо и рьяно пытающихся выдать желаемое за действительное.

Та самая пресловутая кажимость "Репортеров без границ", когда их ложь и двойные стандарты действительно не знают границ.

Согласно рейтингу по индексу свободы прессы за 2018 год, подготовленном организацией "Репортеры без границ", Азербайджан занял 163-ю строчку из 180. Этот рейтинг является политическим заказом, так как фактов, его опровергающих немало.

В Азербайджане СМИ, интернет, интернет-телевидение достаточно свободны. Существует огромное количество различных сайтов, которые практически ничем не ограничены.

Предвзятое отношение к Азербайджану - это старый рычаг в области прав человека, который запущен и который на всякий случай пока используют. Хотя в самой Европе с правами человека непростые, даже очень большие и тяжелые проблемы, но об этом они стараются не писать. Больше предпочитают говорить о других.

За всем этим сегодня стоит Европейский союз. Поэтому и Азербайджан тоже ощущает на себе эти двойные стандарты, которые в первую очередь отражаются в таких вот рейтингах.

"Репортеры без границ" олицетворяют собой все самые серьезные недостатки мира в целом и мира журналистики в частности, точнее классический пример того, как хорошую идею может погубить плохое исполнение - и плохие исполнители.

Организация "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders) была основана в Париже в 1985 году. Основатель Робер Менар задумал ее как аналог знаменитых "Врачей без границ" (Mеdecins Sans Frontiеres, МСФ). "Репортеры без границ" гордо именуют себя "международной организацией, борющейся за свободу прессы", но за все 33 лет своего существования данная группа лоббистов прославилась чем угодно, только не этим.

Сегодня, как и в предыдущие годы, "Репортеры без границ" - это скандальная организация, получающая финансирование в основном из бюджета США через фонды USAID и National Endowment for Democracy ("Национальный фонд в поддержку демократии").

Сама организация отвергает все обвинения в ангажированности и клянется, что свято чтит свой устав и никогда, ни при каких условиях не допускала применение двойных стандартов в отношении какой-либо страны, в том числе и к Азербайджану.

Что ж, давайте посмотрим, что говорится в уставе и как эти принципы применяются на практике.

"Организация Reporters Sans Frontières защищает журналистов и прочих работников СМИ, подвергнувшихся заключению или преследованию за свою профессиональную деятельность, и изобличает гонения и пытки, которым они подвергаются в различных странах" (взято с сайта rsf.org).

Организация обвиняет Азербайджан в якобы ущемлении прав и преследовании некоторых журналистов. С тем же успехом можно считать журналистами Троцкого или какого-нибудь "оппозиционного видеоблогера - политического беженца" с просторов социальных сетей.

Троцкий тоже периодически печатал в прессе свои статьи, чтобы заручиться поддержкой масс для своей основной цели - свержения государственного строя.

Но "Репортеры без границ" не требуют освобождения Мумия Абу Джамаля, бывшего активиста "Черных пантер", с 1981 года строчащего статьи из камеры смертников. Его дело превратилось в "cause celebre" американского, да и всего западного правосудия.

Разве не обязаны все демократические силы объединиться и потребовать его освобождения? Единственная проблема в том, что сидит он в американской тюрьме.

Далее, в уставе "Репортеров без границ" говорится: "Организация борется с цензурой и законами, ограничивающими свободу прессы".

Кто скажет, что войны в Ираке и Афганистане не входят в число самых важных событий последнего десятилетия?

И кто может с чистой совестью сказать, что главными нарушителями свободы прессы в этих истерзанных и оккупированных государствах были не войска страны западной коалиции?

Любой западный журналист, работавший в Кабуле или Багдаде, расскажет вам множество историй о том, как его задерживали, обыскивали и оскорбляли (в основном - словом, но, поверьте, когда здоровенный детина орет на вас благим матом и ревет белугой, направив вам в грудь автомат, приятного в этом мало). Журналистам надевали наручники, пинали, их пленки стирали, фотографии удаляли - причем, все это вояки делали просто по личному усмотрению.

Регулярно публикующая свой ежегодный Индекс свободы прессы, РСФ методично критикует правительство Азербайджана, обвиняя его в нарушении свободы слова и выражений.

Но РСФ, ранжирующая страны и призывающая к полной транспарентости финансов СМИ, сама тщательно скрывает источники финансирования. Копии финансовых документов, таких как балансовый отчет, отчет по аудиту и декларация о доходах, не обеспечивают достаточную и необходимую минимальную информацию о деятельности организации. Например, в декларации о финансовых поступлениях указано, что миллионы долларов получены в качестве дохода от "иных" источников, в то время как не объясняется, что это за "иные" источники.

Подобный непрозрачный подход со стороны международной организации, которая требует от правительств различных стран прозрачной подотчетности и демократии, явно не находится в соответствии с объявленными ею же высокими принципами и идут вразрез с требованиями самих "Репортеров без границ".

РСФ также утверждает, что его индекс-рейтинг основан на данных анкет, которые направляются партнерским организациям, журналистам, активистам, юристам и исследователям в разных странах мира. В то время как некоторые страны напрочь исключаются из всемирных докладов из-за различных субъективных причин, другие не включены якобы из-за отсутствия надежных и подтвержденных данных. Согласно данным анкетам, в качестве индикаторов при расчете баллов индекса по каждой стране используются такие критерии, как плюрализм, независимость СМИ, среда и самоцензура, законодательная база, прозрачность и инфраструктура.

Анкета также отражает нарушения свободного потока информации в Интернете, наряду с вопросами, которые охватывают правовую базу для СМИ (в том числе штрафы за правонарушения в сфере печати, существование государственной монополии на определенные виды СМИ и то, как эти СМИ регулируются) и уровень независимости государственных СМИ.

Поскольку многие международные организации регулярно обращаются к индексу свободы прессы РСФ и рассчитывают на надежность его данных и компетенцию, было бы справедливо ожидать от РСФ упоминания конкретных дел в разделах по каждой из стран мира в дополнение к общему анализу ситуации. Однако критерии РСФ по предоставлению информации по странам все еще туманны и непонятны.

В то время как описание ситуации в некоторых из перечисленных в индексе стран полностью отсутствует, а информация по другим странам ограничивается несколькими наспех составленными абзацами, некоторым странам было предоставлено гораздо больше внимания без какого-либо четкого обоснования причин такого явно предвзятого и избирательного подхода. Должно ли интерпретироваться это просто как отсутствие единого подхода в методологии, или же это вызвано какими-то другим причинами, такими как "особое" внимание в виде применения двойных стандартов?

Думается, ответ ясен.

Единственное, о чем заявляет РСФ касательно своей методологии, так это то, что индексы основаны на ответах анкет, разосланных организацией "своей сети многочисленных корреспондентов по всему миру, а также журналистам, исследователям, юристам и правозащитникам". Вопрос лишь в том, как РСФ преобразует эти ответы в количественные индикаторы, которые влияют на индекс той или иной страны? Хотя анкета и представлена на веб-сайте РСФ, ответы на нее недоступны, равно как и имена лиц или организаций.

Из-за характера методологии опроса на основе индивидуальных представлений и репутации, прозрачность, точнее, отсутствие прозрачности как таковой в вопросе решения указанных проблем имеет важное значение, ибо нивелирует все заявления "Репортеров без границ" о профессиональном подходе к составлению анкеты.

Отсутствие ясности в отношении механизма и исходных данных, используемых для определения рейтинга отдельных стран, не позволяет убедиться, полностью ли были соблюдены объективность и точность установления рейтинга. И этот разрыв проявляется в сторонней экспертной оценке индекса РСФ, что может быть вызвано различными факторами, в том числе и тем влиянием, которое на организацию оказывают его доноры, точнее, заказчики на "обстрел" той или иной страны.

Также индекс не предоставляет никаких доказательств или ссылок, побуждая просто поверить в то, что там сказано или написано. Отсутствие какой-либо информации об авторах, а также конкретных источниках информации вызывает очень большие, не лишенные оснований сомнения в надежности индекса и профессионализме организации.

От организации, столь безапелляционно и громогласно твердящей о принципате прозрачности деятельности и важности демократических процедур, ожидается более четкой, конкретной, удобной и прозрачной методологии. Но увы, "Репортеры без границ" в своей деятельности, особенно в процессе составления ежегодного отчета и рейтинга стран грешит отсутствие вышеупомянутых характеристик.

Так можно ли после этого верить в объективность и правдивость ангажированной, превратившейся в инструмент давления и неприкрытого прессинга на "неугодных" организации, на словах пекущейся о свободе медиа, а на деле давно ставшей фигурой в замысловатых геополитических играх?!

"Репортеры без границ" во многих странах считается манипулятором реальности и как говорят французские журналисты, "убийцей правды".

Очень жаль, когда прикрытые маской защитников СМИ, творцы иной реальности опускаются до грязных игр, результат которых неизменен - опустошенность от проигрыша и озлобленность от бессилия давления.

Азербайджан ведь никогда не приемлет нечистоплотных вариаций правды.

Ибо правда одна. Везде и всегда.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az