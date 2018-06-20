Израиль или Австрия: стала известна судьба "Евровидения-2019"

Представители Европейского вещательного союза собрались в штаб-квартире в Женеве для того, чтобы подвести итоги Евровидения-2018 и официально начать подготовку к конкурсу в 2019 году. Несмотря на то, что ранее появились слухи о переносе проведения Евровидения в Австрию, песенный конкурс все-таки состоится в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, на встрече присутствовали представители израильского телерадиовещания KAN. Вместе с представителями Европейского вещательного союза они начали переговоры относительно проведения конкурса и создания расписания ключевых этапов работы.

Вероятные споры из-за места проведения конкурса могли появится из-за того, что для Европейского вещательного союза очень важно, чтобы правительство и "политика" не вмешивались в конкурс. Несмотря на это, министр культуры Израиля Мири Регев потребовал, чтобы вещательная корпорация координировала с министерством организацию вещания, добавив, что финансировать конкурс будет как правительство, так и общественный вещатель.

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