Известная азербайджанская блогерша заговорила о скандальном видео с ее участием - ФОТО
29 апреля 2019 00:09 936
Популярная азербайджанская блогерша (и певица) Хана заговорила про скандальное видео, распространившееся в Азнете.
На видео, слитом в сеть, похожая на Хану девушка проводит время в окмпании трех парней, один из которых снимает происходящее.
Сама блогерша, выйдя в прямой эфир с помощью своего партнера, тоже блогера Расула Аббасова, дала первый комментарий по поводу случившегося. Аббасов и Хана заявили, что видео не имеет к девушке никакого отношения. "Всю правду знает Аллах", - сказала девушка.
Отметим, что в социальных сетях накануне распространились скандальные кадры популярной азербайджанской блогерши и певицы. Как сообщает Day.Az, на кадрах отчетливо видны "близкие" отношения популярной блогершы Ханы с одним из парней.
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