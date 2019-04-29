Популярная азербайджанская блогерша (и певица) Хана заговорила про скандальное видео, распространившееся в Азнете.

На видео, слитом в сеть, похожая на Хану девушка проводит время в окмпании трех парней, один из которых снимает происходящее.

Сама блогерша, выйдя в прямой эфир с помощью своего партнера, тоже блогера Расула Аббасова, дала первый комментарий по поводу случившегося. Аббасов и Хана заявили, что видео не имеет к девушке никакого отношения. "Всю правду знает Аллах", - сказала девушка.

Отметим, что в социальных сетях накануне распространились скандальные кадры популярной азербайджанской блогерши и певицы. Как сообщает Day.Az, на кадрах отчетливо видны "близкие" отношения популярной блогершы Ханы с одним из парней.

А. Гасымлы