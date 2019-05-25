Жюри наградило картину "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Главную награду фестиваля получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Приз вручила французская актриса Катрин Денев. Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.