https://news.day.az/showbiz/1123352.html Объявлен обладатель "Золотой пальмовой ветви"
Объявлен обладатель "Золотой пальмовой ветви"
Жюри наградило картину "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Международный каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Главную награду фестиваля получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Приз вручила французская актриса Катрин Денев. Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.
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