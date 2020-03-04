Определилась песня, которую представительница Азербайджана Самира Эфенди исполнит на международном песенном конкурсе "Евровидение 2020", передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Ранее официальный фан-клуб "Евровидения" в Азербайджане INFE сообщил, что на конкурсе в Нидерландах С.Эфенди исполнит одну из двух песен под названиями "Scars" (Шрамы) или "Cleopatra" (Клеопатра). На данный момент известно, что будет исполнена песня "Cleopatra".

Песня "Cleopatra", которую певица исполнит на "Евровидении 2020", будет презентована в первых числах марта.

Отметим, что демо-версии обеих композиций распространились в интернете.

Представительница Азербайджана выступит в Роттердаме 12 мая во второй части первого конкурсного полуфинала.