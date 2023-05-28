Эмма Стоун запросила слишком большой гонорар за роль в перезапуске «Фантастической четверки»

Известный инсайдер Джефф Снайдер в интервью на подкасте The Hot Mic заявил, что Эмма Стоун лишилась роли в ребуте "Фантастической четверки" из-за слишком большого гонорара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что Стоун должна была сыграть Сью Сторм в супергеройском блокбастере, однако запросила оплату в размере $20 млн. Снайдер добавил, что шоураннеры планировали построить часть сюжета вокруг Сью Сторм, поэтому на роль супергероини рассматривают популярную актрису.

Студия Marvel анонсировала перезагрузку "Фантастической четверки" в декабре 2020 года. Ее выход запланирован на 2025 год. Режиссером картины стал Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн"), а за сценарий отвечают Джефф Каплан и Йен Спрингер. По информации портала, Marvel Studios планирует снимать "Фантастическую четверку" в Лондоне под руководством режиссера Мэтта Шекмана и с участием сценаристов Джеффа Каплана, Йена Спрингера и Джоша Фридмана.