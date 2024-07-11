56-летняя Джулия Робертс вышла на публику после кардинальной смены имиджа

Актриса Джулия Робертс вышла на прогулку с новым имиджем. Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

56-летняя Джулия Робертс предпочла для выхода белые джинсы, футболку и серый клетчатый блейзер. Актриса кардинально сменила имидж - перекрасила волосы в блонд и укоротила длину. Перед камерами папарацци она позировала без макияжа и улыбалась им.

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой "похитительнице чужих мужей". Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным. У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким.

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