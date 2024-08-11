Кира Найтли рассказала о заболевании своей дочери

Актриса Кира Найтли в эфире подкаста Ruthie's Table 4 рассказала о заболевании одной из своих дочерей. Ее слова передает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кира Найтли, которая борется с дислексией с шести лет, заявила, что ее дочери также диагностировали это заболевание. При этом актриса не стала называть имя ребенка.

"Мне до сих пор очень трудно читать с листа. Текст действительно скачет, но я его записываю и слушаю, чтобы заучить. Теперь у нас еще есть ребенок с дислексией, она делает то же самое, и ее память просто потрясающая", - рассказала Найтли.

Кира Найтли в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство - самая сложная работа, которую часто недооценивают.

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