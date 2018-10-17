В Баку еще на одной территории произошел оползень - ФОТО

17 октября 2018 12:05

В Баку еще на одной территории произошел оползень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на Биби-Эйбатской дороге (вблизи мечети "Биби-Эйбат") во время оползня обрушилась часть подпорной стены.

В настоящее время ведутся работы по очистке территории.

Отметим, что в настоящее время оползень продолжается и в поселке Бадамдар.

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