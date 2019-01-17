Десятки деревьев в Баку повалены сильным ветром
17 января 2019 20:58 445
Начавшийся вчера сильный ветер повалил в Баку около 40 деревьев и сломал ветки нескольких деревьев.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщили Trend в Хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти Баку.
В настоящее время сотрудники объединения работают в усиленном режиме и ведется работа по удалению упавших деревьев.
Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 м/с.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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