Десятки деревьев в Баку повалены сильным ветром

Начавшийся вчера сильный ветер повалил в Баку около 40 деревьев и сломал ветки нескольких деревьев.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщили Trend в Хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти Баку.

В настоящее время сотрудники объединения работают в усиленном режиме и ведется работа по удалению упавших деревьев.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 м/с.