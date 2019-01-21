Еще одно тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован сегодня утром на участке автодороги Шеки-Гах, пролегающем через территорию села Инча.
Так, управляемый Туралом Ахмед оглы Самедовым автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 55-BA-050 столкнулся со встречным автомобилем марки ВАЗ-21099 с государственным регистрационным знаком 55-BO-086. Два человека, в том числе водитель, получили ранения в результате инцидента. Они были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Предположительно, авария могла произойти из-за сильного тумана и скользкой дороги.
Расследование по факту продолжается.
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