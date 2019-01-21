Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям - ПОДРОБНОСТИ

Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к водителям в связи с наблюдаемым в столице туманом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, передает Day.Az.

В Баку и на Абшеронском полуострове с сегодняшнего утра держится туман, напомнили в БТА.

"Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов, туманная погода сохранится до завтрашнего утра. Поэтому при движении водители должны учитывать условия дороги и метеорологические условия, держать дистанцию больше допустимой и соблюдать правила дорожного движения", - сказали в БТА,

Агенство также обратилось к пешеходам, призвав их не выходить на проезжую часть дороги на территории центров пересадки и в других местах, садиться и выходить из автобусов только на остановках, пользоваться пешеходными переходами.