В Баку завершилось строительство этой дороги - ФОТО - ВИДЕО

Согласно плану мероприятий, составленному Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, завершилось восстановление участка Мардакян-Гала автомобильной дороги Бузовна-Мардакян-Гала, соединяющей три населенных пункта с населением в 55 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство, передает Day.Az.

Автомобильная дорога восстановлена в соответствие со вторым техническим уровнем. Для проведения коммуникационных линий под дорогой были проведены трубы диаметром в 350 миллиметров и протяженностью в 190 погонных метров. Кроме этого, была проведена работа по замене газовых линий протяженностью в 374 погонных метра, и замене линий водоснабжения протяженностью в 75 погонных метров, на некоторых участках проведена работа по строительству отбойников общей площадью в 2100 квадратных метров.

Также в ходе работ вдоль дороги установлено 154 фонарных столба. На последнем этапе восстановительных работ установлены дорожные знаки и таблички для нормальной организации движения, нанесена дорожная разметка, а также пешеходные полосы.

Вся работа была осуществлена на высоком уровне под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.